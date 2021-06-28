Чехия требует от России выплатить €25,5 млн компенсации в связи со взрывами во Врбетице

Чехия требует от России выплатить компенсацию в связи со взрывами во Врбетице в 2014 году, к которым, по мнению властей страны, причастны российские спецслужбы. Ее размер оценивается в 650 млн крон, то есть примерно в €25,5 млн, пишет ТАСС.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием выплаты компенсации.

В мае первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров заявил, что Россия не будет платить Чехии компенсацию по «абсурдным обвинениям» за взрывы во Врбетице. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь считает, что власти Чехии демонстрируют неспособность провести объективное расследование взрывов, предпочитая перекладывать вину на «внешнего врага» в лице России.

Татьяна Демина