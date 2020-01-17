Уволенная после скандала с учениями МВД начальница нашла новое место в сфере образования

Фото: кадр видео из соцсети

Бывшая начальница отдела образования Тукаевского района Татарстана Айгуль Мухаметзянова, уволенная после скандала с привлечением несовершеннолетних к учениям полицейских, заняла должность начальника районного Центра внешкольной работы.

В свою очередь, исполняющим обязанности начальника отдела образования района

объявлен Наиль Габдуллин. Ранее он около 20 лет возглавлял отдел образования в Мензелинском районе, передает газета «Светлый путь».

Напомним, в селе Новотроицкое полицейские проводили учения со школьниками, отрабатывая действия в условиях массовых беспорядков.

