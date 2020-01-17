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Уволенная после скандала с учениями МВД начальница нашла новое место в сфере образования

09:30, 17.01.2020 1
Уволенная после скандала с учениями МВД начальница нашла новое место в сфере образования
Фото: кадр видео из соцсети

Бывшая начальница отдела образования Тукаевского района Татарстана Айгуль Мухаметзянова, уволенная после скандала с привлечением несовершеннолетних к учениям полицейских, заняла должность начальника районного Центра внешкольной работы.

В свою очередь, исполняющим обязанности начальника отдела образования района
объявлен Наиль Габдуллин. Ранее он около 20 лет возглавлял отдел образования в Мензелинском районе, передает газета «Светлый путь».

Напомним, в селе Новотроицкое полицейские проводили учения со школьниками, отрабатывая действия в условиях массовых беспорядков.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:45
    Какой кошмар.Разве можно таких людей оставлять? Видать действительно племянница главы района.
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