Новости недвижимости

20:24 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Татарстане увеличили минимальный размер взноса на капремонт

19:14, 28.06.2021
В Татарстане увеличили минимальный размер взноса на капремонт
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Власти Татарстана увеличили минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С 1 июля 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 6,38 рубля вместо прежних 6,11 рубля, следует из документа.

Напомним, в январе власти Татарстана не стали повышать размер взносов на капремонт и сохранили их на уровне 2020 года. При этом в прошлом году плата поднялась на 4,4%, до 6,11 рубля.

Татьяна Демина
НедвижимостьВластьОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также