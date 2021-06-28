В Татарстане увеличили минимальный размер взноса на капремонт
Власти Татарстана увеличили минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
С 1 июля 2021 года минимальный взнос на капитальный ремонт составит 6,38 рубля вместо прежних 6,11 рубля, следует из документа.
Напомним, в январе власти Татарстана не стали повышать размер взносов на капремонт и сохранили их на уровне 2020 года. При этом в прошлом году плата поднялась на 4,4%, до 6,11 рубля.
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