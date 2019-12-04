Кабмин Татарстана повысил взносы на капремонт на 4,4%

Правительство Татарстана повысило минимальный размер взноса на капремонт на 2020 год. Плата поднялась на 4,4%, до 6,11 рубля.

Постановление кабмина вносит изменение в предыдущее постановление «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в РТ».

Документ 3 декабря подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Напомним, что в Казани за три года проведен капремонт 750 домов на сумму 5 млрд рублей.