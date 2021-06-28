Новости происшествий

20:24 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В дома казанских Дербышек вернули свет

18:39, 28.06.2021
В дома казанских Дербышек вернули свет
Фото: pixabay.com

Дома казанских Дербышек, оставшиеся без света из-за аварии, вновь подключили к электроснабжению. Об этом «Реальному времени» сообщили жители жилого массива. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС России по Татарстану.

Авария на электросетях в Дербышках произошла сегодня днем. В «Сетевой компании» это подтвердили и сообщили, что электроснабжение должны восстановить в течение четырех часов.

Из-за аварии без света в жилом массиве оставались несколько домов.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также