В дома казанских Дербышек вернули свет

Дома казанских Дербышек, оставшиеся без света из-за аварии, вновь подключили к электроснабжению. Об этом «Реальному времени» сообщили жители жилого массива. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС России по Татарстану.

Авария на электросетях в Дербышках произошла сегодня днем. В «Сетевой компании» это подтвердили и сообщили, что электроснабжение должны восстановить в течение четырех часов.

Из-за аварии без света в жилом массиве оставались несколько домов.

Татьяна Демина