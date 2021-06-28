Новости происшествий

17:04 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанских Дербышках из-за аварии нет света

15:58, 28.06.2021
В казанских Дербышках из-за аварии нет света
Фото: pixabay.com

В некоторых домах казанских Дербышек отключили свет. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы, проживающие в жилом массиве.

Руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин сообщил изданию, что произошла авария на электросетях.

В «Сетевой компании» корреспонденту подтвердили, что произошло аварийное отключение света. Электроснабжение должны восстановить в течение четырех часов.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также