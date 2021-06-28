В казанских Дербышках из-за аварии нет света
В некоторых домах казанских Дербышек отключили свет. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы, проживающие в жилом массиве.
Руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин сообщил изданию, что произошла авария на электросетях.
В «Сетевой компании» корреспонденту подтвердили, что произошло аварийное отключение света. Электроснабжение должны восстановить в течение четырех часов.Происшествия Татарстан
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