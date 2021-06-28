Качаловский театр посетили в этом сезоне 88 тысяч зрителей

Фото: Максим Платонов

Качаловский театр вышел по показателям посещаемости на 88 тыс. зрителей. Об этом заявила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова во время пресс-конференции, посвященной итогам 230-го, юбилейного сезона Казанского академического русского Большого драматеатра имени В.И. Качалова и планам на 231-й сезон.

Такие показатели были достигнуты благодаря увеличению количества постановок. За сезон было три премьеры: «Бал воров», «Васса», «Королева красоты». В этом году сезон завершится спектаклем «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Ранее сообщалось, что театры не будут требовать сертификат о прививке у зрителей до тех пор, пока не появится соответствующее распоряжение Роспотребнадзора.



Алексей Нечаев