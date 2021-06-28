В России за сутки выявили 21 650 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 21 650 случаев заболевания коронавирусом. Всего по стране выявили 5 472 941 заболевшего, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 28 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 626 человек, всего выздоровевших — 4 969 340 человек. За сутки коронавирус унес жизни 611 россиян, всего от инфекции скончались 133 893 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 20 538 случаях заболевания коронавирусом в России.

Маргарита Головатенко