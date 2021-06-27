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В России за сутки выявили 20 538 случаев заболевания коронавирусом

11:23, 27.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки выявили 20 538 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 20 538 случаев заболевания коронавирусом. Всего по стране выявили 5 451 291 заболевшего человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 20 538 человек, всего выздоровевших — 4 956 714 человек. За сутки коронавирус унес жизни 599 россиян, всего от инфекции скончались 133 282 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 21 665 заразившихся коронавирусом в России.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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