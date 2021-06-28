В Казани оглашен приговор по делу о расстреле гендиректора «Водоканала»

Фото: «Реальное время»

От 12 до 15 лет колонии строгого режима — к таким срокам приговорил сегодня Вахитовский райсуд Казани четырех обвиняемых по делу о расправе над главой МУП «Водоканал» Григорием Арутюновым в 2004 году. На старте процесса вину признавали трое подсудимых, на финише все они заявили о давлении силовиков, фальсификации и самооговоре, но убедить в этом суд не смогли, передает с заседания журналист «Реального времени».



Согласно приговору, Арутюнова расстреляли за 10 тысяч долларов — за отказ согласовать ввод в эксплуатацию сети водоотведения и канализации к зданию салона коммунальных услуг на улице Адоратского и создание тем самым помех бизнесу группировки «27 квартал».

Суд согласился с версией следствия и обвинения, что организатором этого преступления был директор ООО «Инсаф» и член группировки Ирек Ганеев, а исполнителей — Владимира Малкова и Ивана Балобанова — нашел один из лидеров ОПС Фарид Галиуллин. Трое последних уже отбывают наказание по приговору ОПС «Квартала» 2008 года.

Ранее не судимого Ганеева сегодня приговорили к 13 годам колонии строгого режима за организацию убийства. Но оправдали по эпизоду коммерческого подкупа начальника цеха «Водоканала» за 600 тысяч рублей.

Малков получил 15 лет лишения свободы и остался на пожизненном заключении.

Балобанову назначили 12,5 года лишения свободы, а по совокупности двух приговоров — 24 года колонии строгого режима.

Галиуллина приговорили к 12 годам лишения свободы, но окончательным наказанием с учетом приговора 2008 года для него станут 25 лет колонии строгого режима.

Адвокаты и подсудимые намерены обжаловать приговор.

В прениях прокуроры настаивали на доказанности обвинения по делу, подсудимые пытались убедить суд — к преступлению причастен кто-то другой.