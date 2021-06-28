Чехия и Бельгия вышли в 1/4 финала Евро-2020, выбив Нидерланды и Португалию

Сборные Чехии и Бельгии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Накануне чешская команда обыграла Нидерланды со счетом 2:0. Голами в составе Чехии отметились Патрик Шик и Томаш Голеш. Оба своих мяча они забили после удаления Маттейса де Лигта в составе Нидерландов.

Единственный гол Торгана Азара в матче с Португалией принес победу Бельгии (1:0), которая пока идет по турниру без поражений (4 игры, 4 победы с разницей мячей 8:1).

Фото: vk.com/euro2020

В борьбе за выход в полуфинал Евро-2020 Чехия сыграет против Дании. Бельгии предстоит попытаться продлить свою беспроигрышную серию в противостоянии с Италией.

Напомним, ранее итальянцы обыграли в овертайме Австрию, а датчане разгромили Уэльс.