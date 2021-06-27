Дания и Италия вышли в четвертьфинал Евро-2020 по футболу

Определились первые два четвертьфиналиста чемпионата Европы-2020 по футболу.

Сборная Дании разгромила команду Уэльса (4:0) в рамках 1/8 финала турнира, благодаря дублю нападающего Каспера Дольберга. Еще по разу в составе датчан отличились Йоаким Мэле и Мартин Брэйтуэйт.

В другом матче 1/8 финала Евро-2020 Италия справилась с Австрией (2:1). В основное время игры команды не смогли открыть счет. В овертайме итальянцы забили дважды, на что Австрия ответила лишь одним голом.

Фото: vk.com/euro2020

Дания и Италия стали первыми четвертьфиналистами турнира. На этой стадии Евро-2020 датчанам предстоит сыграть с победителем пары Нидерланды — Чехия. Италия встретится либо с Бельгией, либо с Португалией.

Напомним, ранее Дания крупно обыграла Россию, после чего россияне вылетели из чемпионата Европы, заняв четвертое место в группе В.