Сборная России стала третьей на чемпионате Европы по регби-7 среди мужчин

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по регби-7.

Соревнования проходили в два этапа. На первом из них, который прошел в португальском Лиссабоне россияне заняли третью строчку с 16 очками.

Второй этап состоялся в Москве, где российская команда одолела Италию (24:5) и Литву (31:5), а также проиграла сборной Германии (12:22).

В четвертьфинале россияне снова обыграли грузин (10:5), после чего уступили Литве (19:21) в полуфинале. В матче за третье место второго этапа Россия проиграла немцам (12:19), но по итогам всего чемпионата Европы финишировала на третьей строчке турнира благодаря большему количеству набранных очков.

Золотые медали завоевали испанцы, второй стала сборная Германии.

Отметим, что в соревнованиях у женщин российская команда заняла первое место.