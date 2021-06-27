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Происшествия

В Казани за сутки произошло 80 ДТП

07:57, 27.06.2021
В Казани за сутки произошло 80 ДТП

За 26 июня в Казани произошло 80 ДТП: три случая с пострадавшими — одно опрокидывание и два наезда на пешеходов, остальные — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Задержаны были шесть пьяных водителей и один, не имеющий права управления. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 14 правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и пять — в отношении велосипедистов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранним утром 26 июня в Казани на подъезде к Горьковскому шоссе опрокинулась фура. В результате происшествия перед кольцом на разъезде Восстания образовалась пробка.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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