В Казани за сутки произошло 80 ДТП

За 26 июня в Казани произошло 80 ДТП: три случая с пострадавшими — одно опрокидывание и два наезда на пешеходов, остальные — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.



Задержаны были шесть пьяных водителей и один, не имеющий права управления. Сотрудники Госавтоинспекции пресекли 14 правонарушений в отношении граждан на электросамокатах и пять — в отношении велосипедистов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранним утром 26 июня в Казани на подъезде к Горьковскому шоссе опрокинулась фура. В результате происшествия перед кольцом на разъезде Восстания образовалась пробка.

Маргарита Головатенко