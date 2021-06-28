Татарстан получил 54 млн рублей процентных доходов от управления остатками средств

Начиная с этого года субъекты получают процентные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете. Теперь остатки средств на счетах стали приносить доход даже субъектам, не имеющим права размещать средства на депозитах.



Татарстан по итогам первого квартала получил высокий доход от размещения средств на едином казначейском счете в размере 54 млн рублей, что составляет 3% неналоговых доходов республики, сказано в аналитическом комментарии АКРА, есть в распоряжении «РИА Новости».

Высокие доходы также получили Алтайский край (более 90 млн рублей, 15% неналоговых доходов края), Ямало-Ненецкий автономный округ (104 млн рублей, 10%), Московская область — (83 млн рублей, 1%), Дагестан (70 млн рублей, 13%), Тверская область (56 млн рублей, 6%).

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко