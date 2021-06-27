В Центре Гамалеи оценили опасность вируса Нипах

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вспышки вируса Нипах случались в течение последних 20 лет. Вирус действительно смертельно опасен для людей.

«Очень высокая летальность у этого вируса. Там от 40 до 75%, даже до 100% людей погибало. Заболевание это как энцефалит, тяжелый энцефалит. Воспаление мозга», — заявил он в беседе с 360tv.ru.

Также он добавил, что этот вирус без эпидемического потенциала. Кроме того, от человека к человеку этот вирус передается, но не активно.

Недавно ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра.

Алексей Нечаев