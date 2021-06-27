В Индии обнаружили опасный вирус у летучих мышей

Ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом сообщается в газете Times of India, которая ссылается на исследование Журнала инфекций и общественного здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения называется этот вирус одним из самых опасных в мире. Его обычно выявляют у летучих лисиц и мышей. Вирус передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного — уровень летальности достигает от 40 до 75%.

Недавно китайские исследователи обнаружили новый вид коронавирусов у летучих мышей, который напоминает вирус COVID-19. Результаты работы опубликовали в журнале Cell.

Алексей Нечаев