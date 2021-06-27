Соцсети: в Челнах во дворе дома пожарные потушили загоревшийся автомобиль

В Набережных Челнах произошло ЧП — во дворе жилого дома сгорел автомобиль. Пост с фотографиями с места события был опубликован в telegram-канале «Еду в Татарстан».

Отмечается, что пожарные приехали на место происшествие за 10 минут, но легковой автомобиль сгорел полностью. Информации о пострадавших нет. Подробности случившегося устанавливаются.

Неделю назад на Мамадышском тракте в Казани сгорел автомобиль. Ролик с места происшествия опубликован в соцсети.

Алексей Нечаев