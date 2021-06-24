Египет начнет вакцинацию «Спутником V»

Фото: Максим Платонов

В Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта сообщили, что со следующей недели начнется применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

«Сегодня в Египет прибыла первая партия препарата «Спутник V», она поступит в центры вакцинации в течение нескольких дней, и на следующей неделе ориентировочно начнется ее использование», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Фото: Максим Платонов

Египет разрешил въезд гражданам, которые сделали прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V», без предоставления ПЦР-теста. Посетить страну можно уже через 14 дней после введения в организм второй дозы препарата.

Могут не представлять результаты ПЦР-теста и те, кто получил оба компонента вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac или однокомпонентную Johnson & Johnson.



Алексей Нечаев