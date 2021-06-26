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Следком возбудил уголовное дело после убийства в Ивановской области — один подозреваемый задержан

14:15, 26.06.2021
Следком возбудил уголовное дело после убийства в Ивановской области — один подозреваемый задержан
Фото: ivanovo.sledcom.ru

Следственными органами СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц; покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следствием установлено, в ночь с 25 на 26 июня этого года в городе Кохма на улице Лермонтова вблизи частного жилого дома произошел конфликт группы лиц с 30-летним мужчиной и его знакомыми. Неизвестные выстрелили мужчине в грудь и живот — он умер на месте. Его знакомые получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. После произошедшего злоумышленники скрылись.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск остальных лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении СК.

С утра сообщалось, что в Ивановской области неизвестный мужчина открыл стрельбу и забаррикадировался в доме.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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