Соцсети: жители ЖК «Светлый» под Казанью остались без воды из-за прорыва трубы

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В жилом комплексе «Светлый», расположенном под Казанью, прорвало водопровод — жители остались без воды, сообщают пользователи соцсетей.



Ранним утром в 14-м квартале вода уже стекала по дороге, от нее на некоторых участках дороги сильно повредился асфальт.

Жильцы жалуются, что воды нет также в Новых Салмачах.

Маргарита Головатенко