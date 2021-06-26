Соцсети: жители ЖК «Светлый» под Казанью остались без воды из-за прорыва трубы
В жилом комплексе «Светлый», расположенном под Казанью, прорвало водопровод — жители остались без воды, сообщают пользователи соцсетей.
Ранним утром в 14-м квартале вода уже стекала по дороге, от нее на некоторых участках дороги сильно повредился асфальт.
Жильцы жалуются, что воды нет также в Новых Салмачах.
Маргарита ГоловатенкоПроисшествияОбщество Татарстан
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