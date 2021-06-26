2,6 млрд рублей выделят в России на модернизацию метеостанций в Арктике

Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал, что полное обновление проведут на 32 метеостанциях в Арктике в ближайшее время, еще 96 будут модернизированы частично, сообщает ТАСС.

«В этом году <…> в рамках программы «Охрана окружающей среды» будет выделено дополнительно 2,6 млрд рублей, которые пойдут на полный апгрейд 32 станций», — отметил он.

Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа.

Алексей Нечаев