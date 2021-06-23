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Медведев высказался об освоение арктической зоны России

01:33, 23.06.2021
Медведев высказался об освоение арктической зоны России
Фото: pixabay.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо продолжить освоение арктической зоны России, вести поиск и разработку месторождений нефти и газа.

«Нам, конечно, нужно продолжить освоение арктической зоны России, вести интенсивный поиск и разработку новых месторождений газа, нефти, других ресурсов, строить крупные транспортные, энергетические объекты, развивать Северный морской путь», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что важно соблюдать баланс между сохранением окружающей среды и хозяйственной деятельностью.

Весной в Арктике прошли учения, в которых приняли участие боевые корабли, атомные и дизельные подлодки, а также системы ПВО России.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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