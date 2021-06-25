Экс-полицейский получил 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда

Суд в Миннеаполисе признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда и приговорил его к 22,5 года лишения свободы. Трансляция заседания велась в онлайн-режиме местным порталом Star Tribune.

Ранее журнал Time называл претендентов на звание «Человек года». В списке оказалось и «Движение за расовую справедливость», начавшееся в США после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.



В США проходили уличные протесты и массовые беспорядки. Выступления против расизма начались после того, как в Миннеаполисе полицейский при задержании подозреваемого превысил свои полномочия и убил афроамериканца Джорджа Флойда.



Алексей Нечаев