В казанском «Ураме» на фестивале «Яңа Сабантуй» выступит «Аигел»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В субботу, 26 июня, в Казани в экстрим-парке «Урам» впервые пройдет молодежный фестиваль «Яңа Сабантуй». На нем выступит группа «Аигел», а также «Усал», K-Ru, Ilgiz, Krapiva.

Начало праздничной программы в 17.00, сообщается на сайте мэрии Казани. Гостей ждут мастер-классы, экстремальное караоке, конкурс по поеданию эчпочмаков, народные игры и DJ-сеты. На территории «Урама» будет работать фудкорт и зона для отдыха и пикника. Для детей организуют специальную площадку.

В программе праздника также танцевальный перформанс — концептуальная и хореографическая версия сказки «Су Анасы». Ее подготовили студенты Казанского государственного института культуры.

Фото: Надежда Плотникова

В Казани 26 июня центральной площадкой празднования Сабантуя станет Березовая роща в поселке Мирный. Праздник отметят также в Дербышках, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и на территории Казанского ипподрома. Сабантуй пройдет с соблюдением «ковидных» ограничений: термометрия на входе, масочный режим, 50-процентная заполняемость зрительских трибун.

Татьяна Демина