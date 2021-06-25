После прокурорского вмешательства в ПФО бизнесу возвращено более 5 млрд рублей долгов

Сегодня в Казани под председательством заместителя генерального прокурора РФ Николая Шишкина состоялось расширенное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.

Шишкин отметил, что после прокурорского вмешательства в Приволжском федеральном округе (ПФО) бизнесу возвращено более 5 млрд рублей долгов по исполненным государственным и муниципальным контрактам. Также восстановлены права свыше 400 предпринимателей на получение мер поддержки в условиях пандемии.

фото: genproc.gov.ru

Кроме того, почти 44 тыс. нарушений пресечено прокурорами в 2020 году в ПФО. 68 уголовных дел о нарушениях прав субъектов предпринимательства возбуждено в прошлом году по материалам прокурорских проверок.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в 2021 году 9 из 14 регионов ПФО вошли в топ-30 субъектов России с наименьшим индексом административного давления на бизнес.

Напомним, Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по числу предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Алексей Нечаев