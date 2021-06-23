По числу предпринимателей Татарстан стал лидером в ПФО

Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по числу предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики РТ.

Сегодня в сфере МСП занята треть экономически активного населения Татарстана. В Приволжском федеральном округе по количеству субъектов предпринимательской деятельности республика занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 7-е место в России.



Благодаря комплексным мероприятиям поддержки в 2020-м году Татарстан смог увеличить количество занятых в МСП до 536 тыс. человек. В прошлом году этот показатель составлял 533,3 тыс. человек.

В начале июня в Министерстве экономики Татарстана объявили о новом республиканском комплексе мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В их числе — помощь резидентам промпарков с загрузкой ниже 70%, снижение ставок по микрозаймам, в том числе самозанятым, и пролонгирование двух «пандемийных» инициатив.



Ольга Плешкова