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Суд отказался снять с Навального статус склонного к побегу

17:29, 25.06.2021
Суд отказался снять с Навального статус склонного к побегу
Фото: Максим Платонов

Преображенский суд Москвы отклонил иск к СИЗО «Матросская тишина» о постановке Алексея Навального на профилактический учет как склонного к побегу. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд отклонил иск защиты Навального с требованием отмены решения о постановке Навального на учет как склонного к побегу», — заявил адвокат.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобзев подал административный иск к СИЗО-1 «Матросская тишина», принявшему решение о постановке его подзащитного на учет.

Напомним, что в феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока Алексею Навальному на реальный.

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