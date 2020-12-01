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Женщина впервые будет судить матч Лиги чемпионов УЕФА

01:23, 01.12.2020
Женщина впервые будет судить матч Лиги чемпионов УЕФА
Фото: uefa.com

Французская судья Стефани Фраппар впервые в истории УЕФА станет главным арбитром матча Лиги чемпионов. 1 декабря она будет судить встречу «Ювентуса» и киевского «Динамо».

Источник: uefa.com / скриншот

В матчах Лиги чемпионов женщины до этого уже работали линейными и резервными арбитрами, пишет Meduza.

В августе 2019 года Фраппар была главным арбитром матча Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем». С сезона 2020/21 она регулярно судит матчи чемпионата Франции.

СпортОбщество
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