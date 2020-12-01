Женщина впервые будет судить матч Лиги чемпионов УЕФА
Французская судья Стефани Фраппар впервые в истории УЕФА станет главным арбитром матча Лиги чемпионов. 1 декабря она будет судить встречу «Ювентуса» и киевского «Динамо».
В матчах Лиги чемпионов женщины до этого уже работали линейными и резервными арбитрами, пишет Meduza.
В августе 2019 года Фраппар была главным арбитром матча Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Ливерпулем». С сезона 2020/21 она регулярно судит матчи чемпионата Франции.СпортОбщество
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