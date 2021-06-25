Последний проблемный дом ЖК «Молодежный» в Казани получил адрес

Фото: Фонд ﻿поддержки дольщиков Татарстана

Проблемному дому на Ноксинском спуске в Казани присвоили адрес. Об этом сообщили сегодня в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.

Дому присвоен адрес: улица Чингиза Айтматова, 9. На сегодня там завершены строительные работы, проводится итоговая проверка Госстройнадзора РТ.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Это последний проблемный дом в ЖК «Молодежный». Строительство возобновилось осенью 2020 года. Застройщиком дома вместо банкрота ООО «ЖК «Молодежный» выступил Фонд Татарстана по защите прав граждан-участников долевого строительства. Строительные работы выполнил «Ак Таш».

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

Прошлой осенью в Казани сдали еще один проблемный дом ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске. Строительство 14—16-этажного дома началось в 2012 году. Из-за банкротства компании «ФОН» стройка остановилась. Работы возобновились лишь в 2018 году. Часть их них выполнило ООО «ГК «СК Строй».



Ольга Плешкова