Появились фото захламленной мусором квартиры в Казани, которую сегодня обещал взорвать жилец дома

Фото: предоставлено Ольгой Грачевой

Появились фото из квартиры мужчины, который сегодня грозился взорвать гранату на улице Рихарда Зорге в Казани. Фото предоставила «Реальному времени» председатель дома Ольга Грачева.

На кадрах видно, что квартира практически полностью завалена вещами. По словам Грачевой, неадекватный мужчина постоянно носил мусор домой.

Жители дома неоднократно обращались с просьбами усмирить соседа, который заваливает квартиру мусором. Они написали коллективное заявление и подали в суд. Приволжский районный суд постановил квартиру прибрать и продезинфицировать, что, очевидно, не было сделано.

«Исполнительный лист был передан приставам. Приезжала его сестра с племянником, пытались очистить квартиру, [успели] два раза заполнить [мусорный] контейнер. Дальше кто-то из его соседей-собутыльников сообщил ему, что квартиру разгружают от мусора. Он приехал с «группой поддержки», друзьями-алкоголиками и сожительницей, вызвал полицию и выгнал сестру», — рассказала Грачева.

Камеры видеонаблюдения фиксировали, как мужчина практически каждую ночь приносил в дом мусор. Это доказывает, что он не освобождал квартиру, а напротив, загружал.

В Казани сегодня задержали мужчину, запершегося в квартире дома на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожавшего взорвать гранату. Взрывное устройство не нашли, мужчина задержан.



Ольга Плешкова