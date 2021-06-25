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Обещавший взорвать квартиру в Казани мужчина, угрожал председательнице дома

12:50, 25.06.2021
Обещавший взорвать квартиру в Казани мужчина, угрожал председательнице дома
Фото: realnoevremya.ru

Председатель дома Ольга Грачева рассказала «Реальному времени» о мужчине, который сегодня угрожал взорвать гранату в жилом доме на Рихарда Зорге.

Женщина рассказала, что она боролась с тем, что он превращает дом в помойку. Она также получала угрозы от мужчины.

По словам женщины, мужчина проживал в квартире один и уже давно захламлял ее. По ее словам, мусора там буквально до потолка. Жильцы дома неоднократно обращались за помощью. Вместе они написали коллективное заявление, подали иск в Приволжский районный суд, который постановил: мусор убрать, квартиру продезинфицировать. Решение выполнено не было.

В Казани сегодня задержали мужчину, запершегося в квартире дома на улице Рихарда Зорге, 77, и угрожавшего взорвать гранату.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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