Жара в Татарстане сегодня достигнет показателя +37 градусов

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня до конца дня на территории республики жара достигнет +37˚. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Максимальные температурные значения будут достигнуты в 1—3 часа дня.

Вчера в Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев прогнозировал самый жаркий день до +36 градусов.



Ольга Плешкова