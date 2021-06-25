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Жара в Татарстане сегодня достигнет показателя +37 градусов

11:53, 25.06.2021
Жара в Татарстане сегодня достигнет показателя +37 градусов
Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня до конца дня на территории республики жара достигнет +37˚. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Максимальные температурные значения будут достигнуты в 1—3 часа дня.

Вчера в Казани из-за жары ограничили движение большегрузного транспорта.

Ранее завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев прогнозировал самый жаркий день до +36 градусов.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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