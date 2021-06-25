Роспотребнадзор Татарстана выписал два протокола ресторану More & More

Фото: Ринат Назметдинов

Роспотребнадзор Татарстана завершил проверку в ресторане More & More. Ведомство выявило «нарушения текущего характера», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Ведомство составило два протокола об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностного лица. В ведомстве добавили, что за медицинской помощью по отравлению никто не обращался.

В мае на казанский ресторан More & More посыпался шквал жалоб от недовольных посетителей. Люди рассказывали, что отравились в заведении морепродуктами. Роспотребнадзор провел проверку и в начале июня отчитался, что выявил кишечную палочку в салате с копченым лососем и осьминогах-гриль ресторана.

Ресторан More & More входит в холдинг Bulldozer Group московского бизнесмена Александра Орлова. Средний чек этого заведения — 2,5 тыс. рублей на человека.





Ольга Плешкова