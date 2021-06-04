ЦБ отозвал лицензию у московского «РФИ Банка»

Центробанк с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «РФИ Банк» и аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

В сообщении ЦБ говорится, что «РФИ Банк» вовлекался в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Банк по величине активов занимал 328-е место в банковской системе РФ. Туда назначили временную администрацию Банка России. «РФИ Банк» является участником системы страхования вкладов.

На прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у казанской небанковской кредитной организации «Нарат», а также еще у двух банков. По данным регулятора, деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.