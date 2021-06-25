Меркель сообщила, что соглашение по проведению саммита между Россией и ЕС не достигнуто

Соглашение по проведению саммита между Россией и ЕС не достигнуто, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.



По ее словам, она надеялась, что лидеры Евросоюза проявят больше храбрости в вопросе проведения саммита с Россией, и обсуждение инициативы не было легким.

Для Меркель это может быть последний саммит ЕС в должности канцлера ФРГ, сообщает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: pxhere.com

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали лидеров Евросоюза организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Инициатором была Меркель, позднее ее поддержал Макрон. Это стало неожиданностью для некоторых стран ЕС, когда послы, представляющие Берлин и Париж на встрече в Брюсселе, заговорили об этом.

Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой еженедельной газеты Die Zeit написал, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой.

— У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — говорится в статье.

Маргарита Головатенко