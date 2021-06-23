Меркель и Макрон предложили лидерам Евросоюза провести саммит с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали лидеров Евросоюза организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.



Инициатором была Меркель, позднее её поддержал Макрон. Это стало неожиданностью для некоторых стран ЕС, когда послы, представляющие Берлин и Париж на встрече в Брюсселе, заговорили об этом.

Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» для немецкой еженедельной газеты Die Zeit написал, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой.

— У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — говорится в статье.