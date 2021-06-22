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Путин заявил, что Россия выступает за восстановления партнерства с Европой

11:02, 22.06.2021
Путин заявил, что Россия выступает за восстановления партнерства с Европой
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченной для немецкой еженедельной газеты Die Zeit заявил, что Россия выступает за восстановления партнерства с Европой.

Текст статьи подготовлен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В статье глава государства заявил, что Россия готова к диалогу с Европой.

«Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — говорится в статье.

В феврале министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал дипломатическое взаимодействие России и Евросоюза. Он заявил, что отношения между нашей страной и ЕС можно описать словами «разорваны в клочья».

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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