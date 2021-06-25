В Альметьевском районе обнаружили свалку площадью 1,2 тыс. «квадратов» — предприятию грозит штраф

Фото: Минэкологии РТ

В пгт Нижняя Мактама Альметьевского района экологи Юго-Восточного ТУ Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выявили свалку на площади 1 240 кв. м объемом 36 куб. м, сообщает Минэкологии РТ.



На территории обнаружили склад мусора от проведения демонтажных работ дорожных покрытий. На предприятие, которое проводило строительные работы, составили протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ).

За это предприятие должно выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей и устранить нарушение.

На прошлой неделе жители Елабуги обнаружили несанкционированную свалку лабораторных отходов. Вблизи городской объездной дороги в лесопосадке выявили отходы полимеров, ЛКМ, азотной кислоты и отработанной эмульсии. Площадь свалки составила 98 квадратных метров, а ее объем — 5,6 кубических метров. По этому факту возбудили административное расследование.

В начале июня инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в ходе рейда в казанском поселке Отары. Площадь свалки составила 200 кв. м, объем мусора достиг 70 куб. м.

Маргарита Головатенко