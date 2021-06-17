Жители Елабуги обнаружили несанкционированную свалку лабораторных отходов

В социальной сети жители Елабуги написали, что была обнаружена несанкционированная свалка. После этого эксперты Минэкологии РТ выехали на место, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вблизи городской объездной дороги в лесопосадке выявили отходы полимеров, ЛКМ, азотной кислоты и отработанной эмульсии. Площадь свалки составила 98 квадратных метров, а ее объем — 5,6 кубических метров.

Экологи взяли пробы почв. Также возбуждено административное расследование по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Недавно инспекторы Минэкологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в ходе рейда в казанском поселке Отары. Площадь свалки составила 200 кв. м, объем мусора достиг 70 куб. м.

Алексей Нечаев