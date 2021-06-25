В Калининградской области ужесточили ограничения

Власти Калининградской области ввели дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19. Так, с 25 июня запрещена деятельность аттракционов, в том числе в парках культуры и отдыха, сообщила пресс-служба областного правительства.

«До 31 июля продлевается самоизоляция неработающих граждан старше 65 лет. Кроме того, в эти же сроки рекомендуется отправить на дистанционную работу невакцинированных сотрудников старшего возраста», — говорится в заявлении.

Также до 15 июля все спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Ранее в Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически». До 1 июля в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введении обязательной вакцинации для сферы услуг.

Алексей Нечаев