Предприятия общепита в Крыму будут использовать только одноразовую посуду
Предприятия общепита в Крыму будут использовать только одноразовую посуду. Об этом сообщает «РИА Новости».
«В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией... Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды», — сообщили в ведомстве.
Ранее глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ущерб, нанесенный наводнением населению, составил на данный момент 171 млн рублей — продолжается прием заявок на получение компенсаций.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым