Предприятия общепита в Крыму будут использовать только одноразовую посуду

Предприятия общепита в Крыму будут использовать только одноразовую посуду. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором продолжается круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией... Предприятиям общественного питания предписано перейти на использование исключительно одноразовой посуды», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ущерб, нанесенный наводнением населению, составил на данный момент 171 млн рублей — продолжается прием заявок на получение компенсаций.

Алексей Нечаев