Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти
53-м военным следственным отделом Следкома РФ, дислоцированным в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Предварительно установлено, вертолет Ми-8 поднялся в воздух сегодня в районе 20 часов в соответствии с планом учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693. Находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров. На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Устанавливаются причины случившегося. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
Ранее сообщалось о трех погибших.
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