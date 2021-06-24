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Возбуждено уголовное дело после крушения вертолета Ми-8 в Ленобласти

23:41, 24.06.2021

53-м военным следственным отделом Следкома РФ, дислоцированным в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Предварительно установлено, вертолет Ми-8 поднялся в воздух сегодня в районе 20 часов в соответствии с планом учебно-тренировочных полетов войсковой части 3693. Находясь в Гатчинском районе Ленинградской области, он пропал с экранов радаров. На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Устанавливаются причины случившегося. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия
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