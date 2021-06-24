В Ленобласти упал вертолет Ми-8

В Ленинградской области рядом с деревней Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина — Пушкин (Павловск) упал вертолет Ми-8. Об этом сообщают пользователи социальной сети. Пост был опубликован в сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

На фото можно увидеть дым, который поднимается в небо. «РИА Новости» пишет, что в МЧС поступило сообщение о падении вертолета. ТАСС сообщает о трех погибших — власти подтвердили информацию о крушении вертолета.