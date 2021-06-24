УНИКС объявил об уходе капитана команды Джамара Смита
Капитан УНИКСа Джамар Смит принял решение покинуть команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.
34-летний баскетболист не воспользовался опцией игрока и не стал продлевать соглашение.
Смит выступал за УНИКС с сезона 2017/18. В прошедшем сезоне он дошел с клубом до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ, завоевав право играть в Евролиге. Смит был признан самым ценным игроком Кубка Европы и побил рекорд турнира по количеству реализованных трехочковых бросков.
Некоторые источники сообщают, что после ухода из УНИКСа Джамар перейдет в турецкий клуб «Бахчешехир».
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что казанский клуб может лишиться главного тренера Димитриса Прифтиса.СпортБаскетбол
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