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УНИКС объявил об уходе капитана команды Джамара Смита

21:13, 24.06.2021
УНИКС объявил об уходе капитана команды Джамара Смита
Фото: vk.com/unicsbasket

Капитан УНИКСа Джамар Смит принял решение покинуть команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.

34-летний баскетболист не воспользовался опцией игрока и не стал продлевать соглашение.

Смит выступал за УНИКС с сезона 2017/18. В прошедшем сезоне он дошел с клубом до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ, завоевав право играть в Евролиге. Смит был признан самым ценным игроком Кубка Европы и побил рекорд турнира по количеству реализованных трехочковых бросков.

Некоторые источники сообщают, что после ухода из УНИКСа Джамар перейдет в турецкий клуб «Бахчешехир».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что казанский клуб может лишиться главного тренера Димитриса Прифтиса.

СпортБаскетбол
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