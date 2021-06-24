УНИКС объявил об уходе капитана команды Джамара Смита

Капитан УНИКСа Джамар Смит принял решение покинуть команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.

34-летний баскетболист не воспользовался опцией игрока и не стал продлевать соглашение.

Смит выступал за УНИКС с сезона 2017/18. В прошедшем сезоне он дошел с клубом до финала Еврокубка и Единой лиги ВТБ, завоевав право играть в Евролиге. Смит был признан самым ценным игроком Кубка Европы и побил рекорд турнира по количеству реализованных трехочковых бросков.

Некоторые источники сообщают, что после ухода из УНИКСа Джамар перейдет в турецкий клуб «Бахчешехир».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что казанский клуб может лишиться главного тренера Димитриса Прифтиса.