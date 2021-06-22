СМИ: Прифтис покинет УНИКС и возглавит «Панатинаикос»

Греческие СМИ сообщили о скором уходе Димитриса Прифтиса с поста главного тренера казанского УНИКСа. По их данным, до конца недели специалист возглавит местный «Панатинаикос».

Контракт Прифтиса с УНИКСом рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. Срок его действия истекает 30 июня. Под его руководством казанский клуб вышел в финал Еврокубка и Единой лиги ВТБ, а также гарантировал участие в Евролиге на следующий сезон.

Done deal between coach Dimitris Priftis and Panathinaikos, coach Oded Kattash won't continue with the club. Official announcement will arrive soon. https://t.co/BYQ5o2OtZv — Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) June 21, 2021

Сам тренер ранее озвучивал желание остаться в УНИКСе, если руководство предложит ему новый контракт. Но по данным греческих СМИ, он изменил свое решение после поступления предложения от «Панатинаикоса».

Прифтис работает в казанской команде с 2017 года. До УНИКСа тренер работал ассистентом в «Панатинаикосе» (2014) и главным тренером «Ариса» (2014—2017), также входя в тренерский штаб сборной Греции. В 2016 году Прифтис был признан тренером года в греческом чемпионате.