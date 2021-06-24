Главврач РКБ сообщил, что в Татарстане дети болеют COVID-19, «причем довольно тяжело»

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил, что в Татарстане наблюдаются случаи заражения коронавирусом среди несовершеннолетних. «Причем довольно тяжело», — обратил он внимание.

Шавалиев отметил, что раньше предполагалось, что дети не болеют COVID-19, сообщает ГТРК «Татарстан». В Татарстане заразившиеся вирусом дети проходят лечение в ДРКБ.

Врач выразил надежду на скорое разрешение вакцинировать детей от коронавируса. Сейчас разработчики вакцин проводят необходимые для этого исследования.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В мае в Минздраве сообщили, что с начала пандемии в России COVID-19 переболели примерно 560 тысяч несовершеннолетних. Из них 112 тысяч детей и подростков нуждаются в контроле за сатурацией.



Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург считает, что в России дети не защищены от инфекции. По его мнению, наша страна, которая первой зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», начинает отставать из-за того, что испытания препарата не проводят на детях.



Татьяна Демина