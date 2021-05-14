Гинцбург считает, что «Спутник V» пора испытывать на детях

Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург считает, что Россия, которая первой зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», начинает отставать из-за того, что испытания препарата не проводят на детях.

Гинцбург обратил внимание, что Pfizer и Moderna проводят или уже провели испытания вакцин от COVID-19 на несовершеннолетних. «Скоро отстанем безвозвратно, то есть дети у нас не будут защищены», — цитирует его «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Дети составляют примерно 20% населения, они тоже уязвимы перед коронавирусом и умирают от него, напомнил Гинцбург.

В конце марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса среди детей в России могут начаться в ближайшие 2 месяца.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов уточнял, что вакцины от COVID-19 должны пройти клинические испытания у четырех возрастных категорий детей для дальнейшего применения: у детей с 18 до 14 лет, с 14 до 7 лет, с 7 до 2 лет и детей до 2 лет.

Татьяна Демина