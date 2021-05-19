Минздрав: в России 560 тысяч детей переболели коронавирусом

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С начала пандемии коронавируса в России COVID-19 переболели примерно 560 тысяч несовершеннолетних. Из них 112 тысяч детей и подростков нуждаются в контроле за сатурацией, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Несовершеннолетние, переболевшие коронавирусом в бессимптомной, легкой или среднетяжелой форме, не нуждавшиеся в кислородной поддержке и госпитализации, не нуждаются в дополнительном обследовании после выздоровления, пишет «Интерфакс».

Детям и подросткам, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме, Минздрав РФ предлагает проводить пульсоксиметрию «для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург считает, что в России дети не защищены от инфекции. По его мнению, наша страна, которая первой зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», начинает отставать из-за того, что испытания препарата не проводят на детях.



Татьяна Демина