Слуцкий оценил дебют Хакшабановича за «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры Сеада Хакшабановича. Контрольный матч против «Нижнего Новгорода» (2:1) был для черногорского полузащитника дебютным в футболке казанской команды.

«Он игрок высокого уровня. Понятно, что при такой жаре и при той общекомандной активности, которая была… Он сыграл свои эпизоды, попал в перекладину, был достаточно активен. Но это его первая игра, и в такую жару, такой не очень динамичный футбол. Не совсем, наверно, его стезя, он все-таки игрок мобильный с высоким уровнем и скоростных качеств, и ведения единоборств, и интенсивности. Поэтому любая контрольная игра никак не изменит нашего мнения о нем», — сказал Слуцкий.

Сама игра завершилась победой казанского клуба со счетом 2:1. Дублем в составе «Рубина» отметился Кирилл Косарев, у нижегородцев гол забил Артем Галаджан. Хакшабанович провел на поле 45 минут, после чего был заменен. За это время он один раз попал в перекладину ворот соперника.

Подробнее об итогах первой контрольной встречи команды Леонида Слуцкого в межсезонье читайте в материале «Реального времени».